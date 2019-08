Carmen Geiss (54) sorgte vor wenigen Tagen für Verwunderung unter ihre Fans! Die Zweifachmama teilte ein Throwback-Foto von ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen Shania Geiss (15) und der damals noch sehr kleinen Davina Geiss (16). Darunter stellte sie besagtes Bild mit rausgestrecktem Bauch nach – mit der inzwischen 15-jährigen Shania daneben. Sofort mutmaßten die Follower: Ist bei Carmen etwa Baby Nummer drei unterwegs? Diesen Gerüchten stellte sich die Frau von Robert (55) nun im Netz!

"Natürlich bin ich nicht schwanger. In meinem Alter wäre das ja auch lächerlich und außerdem gesundheitlich sehr riskant", begann Carmen ihrer Erklärung auf Facebook. Sie und Shania hätten am Pool einfach nur herumgealbert und geschaut, wer den dicksten Bauch habe. Als ihr dann noch aufgefallen sei, wie viele Parallelen der aktuelle Bade-Schnappschuss mit ihrem damaligen Schwangerfoto hatte, habe sie es ohne groß zu überlegen auf Social Media geteilt.

Über die Reaktionen kann sich Carmen allerdings nicht beschweren: "Ich finde es trotzdem wirklich süß von euch, dass so viele uns noch ein Kind gegönnt haben. Aber wir sind glücklich mit unseren zwei Engeln und wollen jetzt, wo sie groß sind, unser Leben auch noch genießen", schloss die 54-Jährige ab. Ein weiterer Geissen-Spross passt also ganz offensichtlich nicht mehr in ihren Lebensplan. Habt ihr auch geglaubt, Carmen sei schwanger?

Facebook / TheRealCarmenGeiss Shania Geiss hinter dem Bauch ihrer Mutter Carmen

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen Geiss auf ihrer Jacht

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, TV-Familie

