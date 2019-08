Hat Meike Emonts sich etwa unters Messer gelegt? Nach ihrer Teilnahme an Der Bachelor im vergangenen Jahr wurde es zunächst ruhig um die Kölnerin. Anfang der Woche wurde dann aber bekannt: Die Brünette wagt bei Bachelor in Paradise einen weiteren Flirt-Versuch! Auf den neuesten Fotos der Show sticht dem Betrachter aber vor allem das veränderte Aussehen der Kurven-Beauty ins Auge – denn Meikes Nase wirkt total verwandelt. War die 28-Jährige vor den Dreharbeiten etwa beim Schönheitschirurgen?

Leicht zur Seite gewandt und mit einem verführerischen Blick schaut Meike auf den aktuellen "Bachelor in Paradise"-Fotos in die Kamera. Ihr Riechorgan weist dabei einen leichten Bogen auf, wirkt beinah wie ein Stupsnäschen – ganz anders als noch im vergangenen Frühjahr! Denn auf den damaligen Bildern, die während ihrer Bachelor-Teilnahme gemacht wurden, ist die Nase der Rheinländerin noch leicht gekrümmt und deutlich größer. Doch ist das nur eine optische Täuschung – oder hatte das Ex-Rosen-Girl wirklich eine Operation?

Meike sprach bisher nicht über einen möglichen Eingriff – dafür schilderte die Quasselstrippe gegenüber RTL umso deutlicher, was sie sich von ihrer Teilnahme an "Bachelor in Paradise" erhofft: "Es wird Zeit, dass die kleine Meike unter die Haube kommt!"

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi, TV NOW Meike Emonts bei "Der Bachelor" 2018 und "Bachelor in Paradise" 2019

MG RTL D Janet Antas, Carina Spack, Meike Emonts und Kristina Yantsen bei "Der Bachelor"

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, Reality-TV-Bekanntheit

