Für Sabrina Lange (52) ist Eifersucht ein Fremdwort! Wenn sich also ihr Lebenspartner Thomas Graf von Luxburg im Sommerhaus der Stars umgucken will, sollte er das doch gerne tun. Für die einstige Big Brother-Kandidatin ist Thomas' Interesse an WG-Mitbewohnerinnen wie Love Island-Beauty Elena Miras (27) oder Bachelor-Babe Yeliz Koc (25) sogar ein gutes Zeichen – immerhin schaute Sabrina den Ladys selbst gerne hinterher.

"Das waren ja schon geile Schnittchen da, vom Optischen her", schwärmte Sabrina neulich im Promiflash-Interview von ihren ehemaligen TV-Konkurrentinnen und beteuerte: "Ich bin ja auch eine Frau, die Frauen mag. Also ich bin nicht lesbisch, aber ich liebe Frauen." Das weibliche Geschlecht bringe sie gelegentlich sogar in Wallung: "Ich schaue sie mir auch gerne an, finde Frauen erotisch, gucke auch Table Dance."

Aus diesem Grund darf sich selbstredend auch Sabrinas Schatz Thomas mit Blicken austoben: "Die Elena und die Yeliz haben schon tolle Fahrgestelle. Die sehen super aus. Und wenn Thomas da guckt und sie lecker findet, ist doch gut!", beteuerte die ehemalige Blondine abschließend.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

Promiflash Elena Miras und Yeliz Koc

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Sabrina Lange auf Mallorca, 2019

Anzeige

TVNOW Sabrina Lange mit Partner Thomas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de