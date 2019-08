Einfach eine ruhige Kugel schieben – das kommt für Shay Mitchell (32) offenbar nicht in die Tüte! Lange behielt der Pretty Little Liars-Star seine Schwangerschaft für sich. Tatsächlich ließ die Schauspielerin erst im sechsten Monat ganz überraschend die Baby-Bombe platzen. Nun darf allerdings jeder ihr Glück sehen! Und es wäre mittlerweile wohl auch ein Ding der Unmöglichkeit, den Babybauch zu verstecken. Aktuelle Bilder beweisen jetzt: Shays Kugel wächst und wächst – dennoch ist sie weiterhin superstylish unterwegs.

Am Freitag schlenderte die 32-Jährige ganz entspannt durch die Straßen von Los Angeles – und natürlich blieb sie dabei nicht unbeobachtet. Paparazzi fotografierten die werdende Mama bei ihrer Shoppingtour: Den sommerlichen Temperaturen entsprechend hatte sie ihren Babybauch in ein schickes weißes Maxikleid gehüllt und dazu flache Sandalen kombiniert. Die lässige Sonnenbrille und die schwarze Handtasche rundeten den Look ab.

In dem Dress macht Shay eine extrem gute Figur – und die kommt nicht von ungefähr. Trotz Schwangerschaft versucht sich die Seriendarstellerin fit zu halten. "Shay liebt Liegestütze, denn weiterhin starke Arme zu haben, das ist etwas, was wir als wichtig erachten, da sich unser Körper verändert", verriet ihre Trainerin Astrid Swan gegenüber Daily Mail.

MEGA Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Shay Mitchell in Los Angeles

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de