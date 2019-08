Jenny Elvers (47) und Alex Jolig (56) verbindet nicht nur die gemeinsame Zeit als Paar, beide nahmen auch an den Promi Big Brother und Big Brother-Premieren im deutschen Fernsehen teil! Alex war unter anderem mit Zlatko Trpkovski (43) im Jahr 2000 Kandidat der allerersten BB-Staffel. Jenny gewann die erste Season der Promi-Version. Doch was denken die Reality-Stars heute über ihre Zeit in der Überwachungs-Show?

Im Sat.1 Frühstücksfernsehen plauderten die Ex-Partner über ihre Erfahrungen im TV-Container. Alex konnte nicht ahnen, was auf ihn zukommt – schließlich hatte es vorher keine Sendung dieser Art gegeben. Doch warum hatte er sich für die Teilnahme entschieden? "Ich brauchte damals eine Auszeit. Ich musste einfach mal aus meinem Gastronomie-Job raus. Die Zeit war überstehbar", berichtete der 56-Jährige.

Auch Jenny erinnert sich gerne an die Wochen bei "Promi Big Brother" zurück. 2013 hatte die Schauspielerin die erste Staffel der VIP-Variante gewonnen. "Ich wurde nie nominiert, kein einziges Mal und ich hatte tatsächlich auch wirklich eine gute Zeit", freute sie sich im Gespräch. Natürlich sei man sich untereinander ab und zu mal auf die Nerven gegangen, dennoch habe sie alle anderen Bewohner gemocht.

Ohlenbostel x / ActionPress Alex Jolig und Jenny Elvers bei "Top of the Pops"

Getty Images Alex Jolig

Getty Images Jenny Elvers bei der Berlin Fashion Week 2019

