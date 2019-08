Ihre erneute Trennung kam überraschend! Nach der langen On-Off-Beziehung schien die Hochzeit zwischen Sängerin Miley Cyrus (26) und Schauspieler Liam Hemsworth (29) im Dezember vergangenen Jahres der finale Liebesbeweis zu sein. Doch nun das plötzliche Ehe-Aus – dieses Mal offenbar endgültig! Denn mehrere Celebrity-Insider verraten: Die 26-jährige Miley stürzte sich nach der Trauung ins wilde Party-Leben und Liam wurde nur gedemütigt!

Eine anonyme Quelle verrät dem NW Magazine, wie schwer es dem “Mit dir an meiner Seite“-Darsteller fiel, damit umzugehen, dass Miley direkt nach der Hochzeit in ihre alten Verhaltensmuster zurückkehrte. “Kaum war der Ring am Finger, machte Miley weiter wie bisher … mit Party“, behauptet der Insider. “Liam hat keine Lust mehr darauf, gedemütigt zu werden. Und Miley tut alles dafür, um sicherzugehen, dass er auf gar keinen Fall zu ihr zurückkehrt“, enthüllten Freunde des australischen Schauspielers gegenüber dem Informant. Ist damit eine Versöhnung der beiden Stars ausgeschlossen?

Laut The Sun flehte Liams Familie ihn jedenfalls an, endgültig den Kontakt zu Miley abzubrechen. “Die Beziehung ist schon so lange zu toxisch. Sie gehören einfach nicht zusammen”, sollen Liams Liebsten erklärt haben.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth und Sängerin Miley Cyrus

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

