Erst vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht die Runde, dass Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) getrennte Wege gehen. Die beiden Schauspieler sollen insgesamt sechs Jahre lang unzertrennlich und glücklich gewesen sein – und das fernab der Öffentlichkeit. Aber am Liebeshimmel der beiden scheinen schon länger dunkle Wolken aufgezogen zu sein: Bereits im Mai cancelte Katie überraschend einen Ausflug!

Wie ein Insider im Interview mit Page Six ausgeplauderte, sollen Katie und der Oscar-Preisträger für das Memorial Day Weekend Ende Mai geplant haben, einen kleinen Urlaub in Montauk, einem Dorf an der Ostspitze von Long Island, zu machen. Die beiden hätten sich demnach dort treffen wollen – aber die Hollywood-Schönheit habe die Reise kurzerhand abgeblasen. “Katie hat zwei Stunden bevor er in das Flugzeug von L.A. nach New York steigen sollte, angerufen und abgesagt. Er war sehr verärgert”, erklärte die Quelle. Ein weiterer Informant stellte allerdings klar, dass Jamie von sich aus abgesagt habe. Der “Django Unchained”-Star habe etwas getan, dass es für Katie unmöglich gemacht habe, den Trip mit ihm zu machen.

Ob die Bilder von Jamie und einer anderen Frau Katie so plötzlich umgestimmt haben? Kurz bevor die Trennung der beiden bekannt wurde, war ihr damaliger Freund Hand in Hand mit Sela Vave gesichtet worden. Ein Insider dementierte allerdings eine mögliche Affäre: Jamie sei lediglich der Mentor der Sängerin.

Getty Images Schauspielerin Katie Holmes

Getty Images Jamie Foxx bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Photographer Group/MEGA Jamie Foxx mit einer unbekannten Schönheit

