Yeliz Koc (25) ist bitter enttäuscht! Bei Das Sommerhaus der Stars gehörte die einstige Der Bachelor-Kandidatin zu den jüngsten Teilnehmern. Neben ihrem Partner Johannes Haller (31) und Love Island-Star Elena Miras (27) hielt sich die Hannoveranerin zudem an Willi Herren (44). In dem Ballermann-Sänger sah die Beauty während der Dreharbeiten des Formats eine Vaterfigur – doch von dieser Einstellung nimmt Yeliz nach der TV-Ausstrahlung deutlich Abstand.

In ihrer Instagram-Story betonte die Beauty nun, wie sehr sie sich in dem Musiker getäuscht habe: "Im Haus habe ich das nicht so gemerkt. Ich fand Willi Herren echt toll da drin, wir haben uns wirklich gut verstanden." Wie anders der Kölner ihrer Meinung nach wirklich sei, habe sie erst in den vergangenen Wochen gemerkt, seit das Sommerhaus im Fernsehen zu sehen ist. Vor allem eine Sache mache ihr zu schaffen: "Da ist mir einfach aufgefallen, dass er sich in jeder Folge ein neues Opfer gesucht hat, jemand Neues, mit dem er Streit anfangen kann. Ich finde das richtig krass." Tatsächlich gerät Willi in der Sendung unter anderem mit seinem Kollegen Michael Wendler (47) und seiner langjährigen Freundin Sabrina Lange (52) aneinander.

Selbstkritisch meinte Yeliz, etwas zu naiv gewesen zu sein und den 44-Jährigen unterschätzt zu haben: "Der einzige Profi, der da im Haus war, der am Ende doch alles richtig gemacht hat, war Willi, weil er einfach so falsch und hinterhältig war." Bleibt abzuwarten, ob Herr Herren auf diese Anschuldigungen eingeht.

TVNOW Willi, Jasmin, Yeliz und Elena bei "Das Sommerhaus der Stars"

TV NOW Mike Heiter, Willi Herren und Steffi Bartsch im "Sommerhaus der Stars"

TVNOW Willi Herren und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

