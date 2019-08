Mittlerweile weiß Janine Pink (32) Bescheid: Die Influencerin hat die vergangenen zwei Wochen im Promi Big Brother-Container ohne Kontakt zur Außenwelt verbracht. Daher hat sie auch erst nach ihrem Sieg von dem tragischen Tod ihres ehemaligen Köln 50667-Kollegen Ingo Kantorek (✝44) und dessen Frau Suzana erfahren. Viele Fans waren der Meinung, dass das viel zu spät war. Im Promiflash-Interview verrät Janine jetzt, dass sie froh ist, dass ihr diese schreckliche Nachricht nicht im TV überbracht wurde!

Dieses Thema hat unter den Zuschauern für viel Gesprächsstoff gesorgt. Einige Fans meinten, dass Janine bereits im TV-Container von Ingos Tod hätte erfahren sollen. Die 32-Jährige sieht das aber ganz anders – und denkt dabei vor allem an Ingos Familie. "Ich wollte nicht schuld daran sein, dass der tragische Tod der beiden in einer Reality-Show thematisiert wird. Das hätte der Familie zusätzliches Leid zugefügt", meinte sie gegenüber Promiflash. Dass die Produktion mit dieser Info so lange gewartet hat, sei die einzig richtige Entscheidung gewesen.

Jahrelang hatten Ingo und Janine in der Daily-Soap gemeinsam vor der Kamera gestanden. Während die Sächsin im "Promi Big Brother"-Haus saß, konnten sich ihre "Köln 50667"-Kollegen bereits gebührend von dem Serien-Urgestein verabschieden.

