Seit einiger Zeit ist Prinzessin Beatrice (31) wieder in festen Händen. Das Herz der britischen Royal-Lady hat Geschäftsmann und Multimillionär Edoardo Mapelli Mozzi erobert. Das Liebesglück ging natürlich auch nicht an den Fans vorbei, die ungeduldig auf die Verlobung warten. Sie sind sich sicher: Beatrice ist der nächste Royal, der zum Altar schreitet – und an dieser Vermutung könnte tatsächlich etwas dran sein.

Offiziell wurde nichts verkündet, doch die Gerüchteküche um eine Hochzeit brodelt weiter. Royal-Expertin Ingrid Seward zufolge könnte es schon sehr bald dazu kommen. Beatrice und Edoardo sollen zwar noch nicht mal ein Jahr zusammen sein, doch mit dem Bund der Ehe scheint es ihnen nicht schnell genug gehen zu können. “Sie werden heiraten – das hat mir ein Familienmitglied erzählt”, verriet Seward gegenüber Hello!: “Ich denke, die Hochzeit wird im kommenden Frühling oder Sommer stattfinden.”

Vor Kurzem stattete das Paar in Begleitung von Prinz Andrew (59), Sarah Ferguson (59), Prinzessin Eugenie (29) und Jack Brooksbank (33) der Queen Elizabeth II. (31) auf Schloss Balmoral einen Besuch ab. Hinter verschlossenen Türen sei vielleicht die Bombe geplatzt. “Es ist möglich, dass sie der Queen erzählen wollten, dass Beatrice verlobt ist”, so die Royal-Expertin. Im Gegensatz zu ihren Cousins William (37) und Harry (34) muss die 31-jährige Prinzessin ihre königliche Großmutter nicht um Erlaubnis für eine Heirat bitten. Sie darf selbst über ihre Zukunft entscheiden.

Getty Images Prinzessin Beatrice

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de