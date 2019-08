Ist ihre Liebe damit bestätigt? Seit Anfang August spekuliert die Welt über das Liebesleben von Gigi Hadid (24). So wurde das Model mit dem Bachelorette-Zweitplatzierten Tyler Cameron gesichtet – auch ein Übernachtungsdate sollen die Turteltauben bereits gehabt haben. Doch obwohl sich beide bisher nicht zu den Schlagzeilen geäußert haben, erhärten sich die Indizien für eine Beziehung nun noch mehr: Tyler hat jetzt angeblich auch Gigis Mutter kennengelernt!

In der Woche vom 12. August soll die Laufstegschönheit laut Insidern ihren Freund mit zu ihrer Familie nach Pennsylvania genommen haben, wie Hollywood Life berichtet. Auf der Farm lernte er Mama Yolanda und ihren Partner Joseph Jingoli kennen – und beide sollen die neue Liebe ihrer Tochter total mögen: "Die Familie genoss es, sie da zu haben", verriet die Quelle. Gleichzeitig machte sie auch klar: "Tyler und Gigi sind wirklich ineinander verliebt. Es ist sehr ernst."

Gigis Freunde hatte der TV-Schnuckel bereits kennengelernt. Am vergangenen Dienstag wurden die beiden zusammen mit ihren Freunden in New York gesichtet. Unter anderem mit Tennisspielerin Serena Williams (37) verließen sie ein Restaurant.

Splash News Gigi Hadid und Tyler Cameron

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, 2019

SplashNews.com / Splash News Gigi Hadid und Tyler Cameron, 2019

