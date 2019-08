Ende Juli ließ Christina Milian (37) die Baby-Bombe platzen! Nach ihrer ersten Tochter mit R&B-Sänger The Dream erwartet die Sängerin nun zusammen mit ihrem Freund Matt Pokora (33) ihren zweiten Nachwuchs. Ihre Babykugel zeigt die werdende Mama auch ganz stolz in der Öffentlichkeit – und teilte ihren Fans auch schon mit, dass es ein Junge wird. Einen Monat nach ihrer Ankündigung grinst die Schauspielerin samt kleinem Babybauch nun in die Kameras der Paparazzi.

Die 37-Jährige wurde in Los Angeles bei der Arbeit gesichtet, wie Daily Mail berichtet. Denn Christina ist nicht nur in der Musik- und Filmbranche tätig, sondern hat auch ihren eigenen Food Truck. Mit ihrem Geschäft hat sich die "Dip It Low"-Interpretin auf frittiertes Gebäck spezialisiert und war am Mittwoch auf Promo-Tour durch die Straßen der kalifornischen Stadt unterwegs. Mit kleiner Bauchwölbung servierte sie den Kunden die süßen Leckereien.

So strahlend wie sich Christina vor den Kameras gibt, zeigte sie sich auch vor rund drei Wochen in einem legeren Outfit aus kakifarbener Hose, weißem Top und gleichfarbigem Hemd. Wann genau ihr Sohn auf die Welt kommen soll, hat die Promi-Dame allerdings noch nicht verraten.

MEGA Christina Milian im August 2019

Facebook / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora, Musiker

gotpap / Bauergriffin.com / MEGA Christina Milian, Juli 2019

