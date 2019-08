Es scheint wirklich keine Chance auf ein Liebes-Comeback zu geben! Vor wenigen Wochen schockierten Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ihre Fans mit dieser Offenbarung: Nach ihrer annähernd neunjährigen On-off-Beziehung und ihrer Hochzeit im Dezember vergangenen Jahres haben sich der Schauspieler und die Musikerin getrennt! Viele Fans hofften bislang auf eine Versöhnung – doch der "Die Tribute von Panem"-Star hat mittlerweile sogar die Scheidung eingereicht. Anscheinend hat sich das einstige Traumpaar nichts mehr zu sagen!

Das Ex-Paar soll seit seiner Trennung keine Lust mehr auf Diskussionen oder Unterredungen haben, wie ein Insider Daily Mail verraten hat: "Sie haben nicht viel miteinander kommuniziert. Es gibt nichts mehr zu sagen!" Besonders der australische Hottie scheint endgültig mit der Beziehung abschließen zu wollen und hat es wohl deshalb so eilig mit der Scheidung. "Liam ist einfach fertig mit der Sache. Es gibt einfach kein Zurück mehr und er weiß, dass er nach vorne schauen muss", so die Quelle weiter.

Aktuell findet der 29-Jährige bei seiner Familie in Australien Trost. In Byron Bay lenkt sich Liam an der Seite seines Bruders Chris und dessen Kindern mit ausgelassenen Surf-Sessions ab. Seine Ex Miley hat sich ebenfalls eine Auszeit genommen – sie verbringt die heißen Sommertage mit ihrer Busenfreundin Kaitlynn Carter in Italien.

Splash News Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Splash News Liam Hemsworth, Schauspieler

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

