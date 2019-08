Rosenkrieg? Fehlanzeige! 13 Jahre lang waren Cora (42) und Ralf Schumacher (44) verheiratet gewesen, als sie im Jahr 2014 schließlich ihr Liebes-Aus bekannt gaben und die Scheidung einreichten. Dennoch scheinen die Eltern von David Schumacher (17) sich nach wie vor gut zu verstehen – das beweist nun auch diese Aktion der beiden: Cora hat vor Kurzem ein gemeinsames Selfie mit ihrem Ex-Mann gepostet!

Den Schwarz-Weiß-Schnappschuss teilte die Rapperin mit ihren Fans auf Instagram. Ein streitendes Ex-Paar sieht wirklich anders aus! Für das Foto sind Cora und Ralf eng zusammengerückt und sie lächeln entspannt in die Kamera. Wie die einstige Promi Big Brother-Kandidatin in den beigefügten Hashtags verriet, sei das Pic in Österreich entstanden – der Wahlheimat der Familie. Aus ihrer Story ging zudem hervor, dass sie sich dort eine kleine Auszeit gönnen wollte und sich am Montagabend mit Ralf zum Abendessen getroffen hatte.

Ihre Follower staunten nicht schlecht über diesen Anblick – und fanden viele lobende Worte für ihren lockeren Umgang: "Es ist so viel wert, wenn man zu dem Vater seiner Kids ein gutes Verhältnis hat. Leider so oft nicht der Fall. Super, ihr zwei", freute sich eine Abonnentin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Bild? Stimmt ab!

Mathis Wienand/Getty Images for Intouch Cora Schumacher im September 2015

Anzeige

Getty Images Cora und Ralf Schumacher

Anzeige

Uta Konopka/WENN.com Cora Schumacher in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de