Macht Cora Schumacher (42) jetzt Capital Bra (24) und Co. Konkurrenz? Die ehemalige Rennfahrerin sorgte Ende vergangenen Jahres mit ihrer Beziehung zum Hells-Angel-Rocker Lenox für Schlagzeilen – erst löschte sie alle Bilder von ihrem Partner auf Instagram, dann zeigte sie sich wieder super verliebt mit ihm. Nun möchte sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin aber offenbar erst einmal auf ihre Karriere konzentrieren und ein zweites Standbein aufbauen: Cora hat ihren ersten eigenen Rapsong herausgebracht!

Das Musikvideo zu ihrer Single "In die Bank" postete sie nun stolz auf ihrem Instagram-Account. In dem Clip posiert die 42-Jährige im schwarzen Einteiler auf einem Truck – links und rechts von ihr befinden sich Maschinengewehre. Dazu rappt sie wie eine echte Gangsterbraut Zeilen wie "Ich hab die Waffe immer dabei“. Die Botschaft des Songs ist klar: Lasst euch nicht alles gefallen. Unterstützung holte sich die Ex von Ralf Schumacher (43) von R'n'B-Sänger Ado Kojo.

Mit dem ihm könnte die Nachwuchs-Rapperin einen guten Fang gemacht haben: Auch Shirin David (23) brachte ihren ersten Song mit dem 35-Jährigen heraus – "Du liebst mich nicht" schaffte es 2015 auf Platz sechs der deutschen Single-Charts. Aber hat auch Coras Song Hit-Potenzial? Stimmt ab!

ActionPress Cora Schumacher beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

Instagram / coraschumacher Ado Kojo und Cora Schumacher, 2019

Instagram / shirindavid Shirin David im Mai 2018

