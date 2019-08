Sie hatte allen Grund zur Freude: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in New Jersey die alljährlichen MTV Video Music Awards verliehen. Dabei standen nicht nur die Outfits der Stars im Mittelpunkt, die Gewinner des Abends wurden auch ordentlich gefeiert. Eine hatte besonders viel Spaß mit ihrer neuen Trophäe: Bebe Rexha (29) freute sich so sehr über ihren Award, dass sie ihn ziemlich cool in Szene setzte!

Auch wenn es vielleicht so aussehen mag – dieser Preis ging der 29-Jährigen definitiv nicht am Popo vorbei. Nach der Verleihung präsentierte die Gewinnerin der Kategorie "Dance Video" ihre Auszeichnung stolz den Fotografen und platzierte sie auf einem ganz besonderen Ehrenplatz – ihrem Allerwertesten! "Wenn du deinen ersten VMA gewinnst", schrieb die "Meant to Be"-Interpretin zu einem Schnappschuss auf Facebook.

Doch nicht nur Bebe durfte sich über einen Award freuen. Zu den strahlenden Gewinnern der Veranstaltung zählten unter anderem auch Taylor Swift (29), Billie Eilish (17) und Ariana Grande (26). Letztere gewann dabei sogar eine der Hauptauszeichnungen des Abends: Ari wurde zur Künstlerin des Jahres gekürt!

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den VMAs 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den VMAs 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de