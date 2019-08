Kein Liebesglück für Christina Graß (31)? Wir erinnern uns: Als Bachelor Andrej Mangold (32) sich gegen die schöne Brünette entschied, war die Enttäuschung groß. Trotz idyllischem Date am Strand wollte der Funke einfach nicht überspringen. Auch nach dem Ende der Kuppelshow hat sich bei Christina in Sachen Liebesleben offenbar nicht viel getan: In einem Interview erweckte sie jetzt den Anschein, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Mann an ihrer Seite.

Seit zwei Jahren ist die einstige Miss Norddeutschland nun schon Single – und offenbar auch mit ihrem Latein am Ende. "Ich finde einfach keinen Mann. Dabei suche ich dringend einen", beschwerte sich die 31-Jährige gegenüber Bild. Ihr Traummann sollte natürlich eine Hochzeit und Familie in Betracht ziehen, doch diese Suche erweist sich offenbar als mühsam. Dabei scheint Christina nicht mal unrealistische Anforderungen an ihren Mister Right zu stellen: "Hohe Ansprüche ans Aussehen habe ich nicht. Solange er humorvoll, treu und ehrlich ist." Auf alle Fälle müsse ein starker Mann her, der sie stets unterstützt, so das Nordlicht. Eine Klette könne Christina hingegen nicht gebrauchen, egal wie sehr sie sich nach einer ernsten Partnerschaft sehnt.

Das sollte ja wohl machbar sein, oder? Hoffnung auf baldiges Glück gibt es jedenfalls: Denn möglicherweise ist schon bei Bachelor in Paradise der Richtige für die Pferdefreundin dabei. Im Rahmen des Kuppelformats möchte sie dem TV-Dating nun auf alle Fälle noch eine zweite Chance geben.

TVNOW Christina Graß und Andrej Mangold bei "Der Bachelor"

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, TV-Sternchen

