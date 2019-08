Für das Bachelor in Paradise-Paar Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) war mit der gestrigen Folge im Sommerhaus der Stars Schluss. Nach einem regelrechten Nominierungs-Drama landeten die beiden auf der Abschussliste und mussten ihr Zimmer in der VIP-WG räumen. Nach ihrem Show-Aus rechnet Yeliz mit ihren Mitbewohnern ab – Roland und Steffi Bartsch kommen dabei nicht besonders gut weg.

"Jetzt möchte ich meine Meinung zu Roland und Steffi sagen", kündet die 25-Jährige auf Instagram an. "Das, was gezeigt wird, ist ein komplett anderes Bild. Da muss ich euch wirklich sagen: Gar nicht so schlecht, wie ich sie kennengelernt habe", lautet ihr vernichtendes Urteil über die ehemaligen Mitstreiter. Vor allem von der ständig heulenden Steffi sei sie besonders genervt gewesen – denn trotz des ganzen Dramas und einiger Streitereien sei der Aufenthalt in der portugiesischen Villa gar nicht mal so schlimm gewesen.

Für Team Bartsch, das sich in der Star-Behausung gemobbt fühlte, hat die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin deshalb noch eine klare Botschaft: "Keiner zwingt jemanden, in einem TV-Format mitzumachen und drinzubleiben. Jeder kann freiwillig drinbleiben. Keiner muss, jeder kann gehen", richtet sie das Wort an die Goodbye Deutschland-Stars und betont zudem, dass den Zuschauern aufgrund der beschränkten Sendezeit viele ausschlaggebende Szenen entgangen seien.

Instagram / _yelizkoc_ TV-Sternchen Yeliz Koc

Instagram / roland.steffi Sommerhaus der Stars-Bewohner Steffi und Roland Bartsch

Instagram / _yelizkoc_ "Bachelor in Paradise"-Star Yeliz Koc

