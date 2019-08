Dennis Jauch ist bis über beide Ohren in seine Leona Lewis (34) verliebt! Die Sängerin und ihr Langzeitfreund haben sich im Juli bei einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Nach der Trauung genossen die Turteltauben fast zwei Wochen im Stiefelland – und dort konnten sie sich ausgiebig über ihr frisches Eheglück freuen. Und die Flitterwochen waren anscheinend traumhaft: Leonas deutscher Gatte kommt in einem Interview gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

"Die Flitterwochen waren superschön. Wir sind ein bisschen herumgeschippert, haben uns einen Wagen geholt, sind herumgefahren und haben tolle Ecken gesehen", verriet der gebürtige Hamburger im Bild-Interview. Dennis fand es jedoch schade, dass er mit der Blondine lediglich zehn Tage Urlaub machen konnte. Dafür wolle er 2020 erneut eine Liebesreise mit seiner Partnerin machen: "Am liebsten einen Monat lang", verkündete er.

Vor über neun Jahren lernten sich die beiden auf Leonas Tour kennen – damals war Dennis noch ihr Background-Tänzer. Nachdem sie sich 2012 kurzzeitig getrennt hatten, fanden sie schnell wieder zueinander und sind seitdem ein überglückliches Power-Pärchen!

