Gibt es ein Liebes-Comeback bei Joachim Llambi (55) und seiner Frau Ilona? Der Let's Dance-Juror und seine jahrelange Partnerin gaben Oktober vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt. Doch seit einigen Monaten wird heftig darüber spekuliert, dass die Noch-Eheleute ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben haben könnten. Erst kürzlich wurden die beiden knutschend in einer Hotellobby gesichtet – nun wurde Promiflash selbst Augenzeuge von den offenbar wieder aufgeflammten Gefühlen!

Promiflash war am Samstag bei dem Tanz-Event in der Mall of Berlin mit Evelyn Burdecki (30), Massimo Sinató (38) und Llambi anwesend. Letzter erschien in Begleitung seiner Noch-Frau und verheimlichte seine Zuneigung zu ihr nicht: Immer wieder umarmten und küssten sie sich vor den Augen der Anwesenden – und noch ein Indiz deutete darauf hin, dass die Eltern einer Tochter wieder zueinandergefunden haben: Der 55-Jährige trägt seit Kurzem wieder seinen Ehering und legte ihn auch für diese Veranstaltung nicht ab.

Im Mai gab der ehemalige Profitänzer auch bekannt, dass er sich von seiner Freundin Rebecca getrennt habe – die Beziehung zu der PR-Managerin hielt sechs Monate. "Na ja, eine Trennung bewegt immer und irgendwelche Spekulationen sind auch immer recht spannend", meinte er damals bezüglich seines Beziehungsstatus. Aber was glaubt ihr? Sind Joachim Llambi und Ilona wieder ein Paar? Stimmt in unserer Umfrage ab!

WENN.com Ilona und Joachim Llambi beim German Soap Award 2012

Getty Images Joachim Llambi, ehemaliger Turniertänzer

Koch/face to face / ActionPress Joachim Llambi und Rebecca Rosenschon bei den Gruner + Jahr Spa Awards 2019

