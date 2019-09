Das Trennungs-Wirrwarr ihrer Eltern macht ihnen nichts aus! Seit dem Liebes-Aus Anfang des Jahres liefern sich Anne Wünsche (28) und Henning Merten einen kleinen Rosenkrieg. Oftmals Thema: die beiden Kids Juna und Miley. Der Zoff gipfelte darin, dass Anne Henning verbot, zur Einschulung von Miley zu kommen. Nun scheint sich das Verhältnis etwas beruhigt zu haben: Die beiden Mädchen durften offenbar das Wochenende beim Musiker und seiner neuen Freundin Denise Kappès (29) verbringen – und dieser Aufenthalt wirkte ziemlich vertraut!

In ihrer Instagram-Story teilte Denise nun einen niedlichen Schnappschuss, der sie in einem Sessel zeigt: In ihren Armen liegen Miley und Juna zufrieden. Keine Frage: Diese drei sehen ganz schön familiär miteinander aus. Zu dem süßen Foto gab es von der Ex-Bachelor-Kandidatin den Hashtag "#Patchwork". Schließlich bringt auch Denise ihren Sohnemann Ben-Matteo, den sie mit Pascal Kappés (29) hat, mit in die Beziehung – für den wiederum Henning schon zu einer Art Vaterfigur geworden ist.

Während Miley und Juna eine schöne Zeit bei Annes einstigem Partner verbringen, nimmt sie sich gerade eine kleine Auszeit mit ihrem neuen Freund in Kroatien. Dafür kassierte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin allerdings einen ordentlichen Shitstorm. Zuvor bereiste Anne nämlich auch Mallorca und das Disneyland in Paris – ebenfalls ohne ihren Nachwuchs.

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès im September 2019

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna (l.) und Miley Merten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de