Hoppla, dieser Anblick macht wohl nicht nur Neu-Gatte Tom Kaulitz (30) verrückt! Dass Heidi Klum (46) sich gerne sexy zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich tauchten immer wieder heiße Schnappschüsse der frisch Vermählten aus ihren Flitterwochen in Italien auf. Der Urlaub ist inzwischen zwar vorbei, nicht aber die Zeit, in der Heidi sich im Netz freizügig präsentiert. Ein neues Foto sorgt bei ihren Fans jetzt für Schnappatmung!

Auf Instagram veröffentlichte die Germany's next Topmodel-Chefin ein Bild von sich, auf dem sie sich nur mit einem Bettlaken bedeckt. Gekonnt hält sie das Tuch so, dass es lediglich Aussicht auf ihren Rücken bietet. Für Heidis Fans ist das schon genug, um völlig aus dem Häuschen zu sein. "Du bist so heiß" oder "Ist das dein Zuhause? Kann ich vorbeikommen?", heißt es in den Kommentaren.

Dennoch werden auch einige kritische Stimmen unter dem Post laut. Der Grund: Das Bettlaken erinnert manche Fans an Heidis Hochzeitskleid – das geben sie ironisch unter dem Beitrag zum Besten. Das Kleidungsstück war schon zum Zeitpunkt der Trauung bei vielen durchgefallen – zu pompös und zu unmodern hieß es.

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum während ihrer Flitterwochen auf Capri

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model und Moderatorin

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

