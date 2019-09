Dieser Abschied wird dramatisch und tränenreich! Schon vor wenigen Wochen berichtete Schauspielerin Franziska Benz (30), dass sie die Daily-Soap Alles was zählt nach drei Jahren verlassen wird. Zukünftig will sie sich neuen Projekten widmen. Wie ihr Ausstieg genau aussehen wird, gab sie damals nicht preis. Jetzt ist allerdings klar: Ihre Rolle Michelle Bauer wird Opfer einer fiesen Intrige und stirbt den Serientod. Trotzdem wird sie danach noch einen letzten Auftritt haben.

Die Vorschau auf rtl.de verrät schon jetzt, dass während der großen Premiere der Eisshow ein Anschlag auf Michelle verübt wird. Erste Fotos zeigen, wie sie leblos auf dem Boden liegt und ihr Freund Moritz (Tijan Njie, 27) sowie ihre Kollegin Marie (Cheyenne Pahde, 24) sich über sie beugen. Michelle wird sofort operiert, stirbt aber letztendlich im Krankenhaus. Was genau passiert ist und wer dahinter steckt, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Allerdings scheint Ronny (Bela Klentze, 31) Kostümdesignerin Susanna (Hanne Wolharn, 50) im Verdacht zu haben. Dieser war es von Beginn an ein Dorn im Auge, dass nicht ihre Freundin Chiara (Alexandra Fonsatti), sondern Michelle die Hauptrolle bekommen hat.

Ein kleiner Trost für die "Alles was zählt"-Fans: Franziska offenbarte im RTL-Interview, dass sie nach dem Ableben ihrer Figur noch ein letztes Mal zu sehen sein wird. "Also eigentlich war der Plan, dass ich nach meinem Tod wirklich aufhöre zu drehen. Aber bei uns Schauspielern ist es Brauch, dass, wenn man eine Figur begräbt, man in einer anderen Rolle auf der eigenen Beerdigung dabei ist", erzählte die 30-Jährige.

TVNOW / Julia Feldhagen Franziska Benz als Michelle Bauer bei "Alles was zählt"

TVNOW / Julia Feldhagen Moritz (Tijan Nije), Michelle (Franziska Benz) bei "Alles was zählt"

Becher Franziska Benz beim "Movie Meets Media"-Event in Hamburg

