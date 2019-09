Das Sommerhaus der Stars verabschiedet sich mit einem starken Staffel-Finale! Am Dienstagabend durften sich die Fans des Trash-Formats ein letztes Mal an den prominenten Streithähnen erfreuen. In einem fulminanten Showdown sicherten sich Elena Miras (27) und Mike Heiter zunächst den Gewinn von 50.000 Euro, in der Wiedersehens-Show ging es dann ebenfalls zur Sache. Die Zuschauer verfolgten das Spektakel gebannt – und verschafften dem Sommerhaus insgesamt die besten Quoten aller Zeiten!

Wie RTL am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung verkündete, schalteten am Vorabend knapp 2,98 Millionen Zuschauer ein, um das Endspiel der schreienden Celebrities mitzuverfolgen. Obwohl die finale Folge damit nicht die bisherigen Rekord-Quoten aus dem August knacken konnte, erzielte sie dennoch einen TV-Höhepunkt – denn die vierte Staffel wurde durchschnittlich von 3,20 Millionen Menschen verfolgt und ist damit die erfolgreichste Sommerhaus-Staffel aller Zeiten!

Die starken Zahlen dürfte das Format vor allem der explosiven Besetzung zu verdanken haben: In so gut wie jeder Folge war Elena mindestens einmal ausgerastet, hatte Willi Herren (44) mit einem Mitbewohner Streit angezettelt oder war Sabrina Lange (52) mit Jasmin Herren aneinandergeraten – Langeweile war da nicht aufgekommen.

