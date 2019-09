Auch Heidi Klum (46) wurde zum runden Geburtstag ihres Ehemanns beschenkt. Neulich sind Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill 30 Jahre alt geworden. Ein Social-Media-Post des Tokio Hotel-Sängers zeigt, wie die beiden dieses Ereignis feiern. Nicht nur die Geburtstagskinder durften sich über Präsente freuen: Tom machte seiner Heidi ein Geschenk, das nicht nur für sie, sondern für ganz Deutschland eine historische Bedeutung hat.

Ein Instagram-Video der Modelmama dokumentiert, wie ein Stück Berliner Mauer mit einem Kran in ihren Garten verfrachtet wird. Wie sie erklärt, wurde ihr Liebster kurz vor dem Mauerfall in der damaligen DDR geboren: "Das hat ihm ermöglicht, in einem Deutschland aufzuwachsen, das anders ist als das Land, in dem seine Eltern aufgewachsen sind. Er war in der Lage, Freiheit und Freude und Kreativität und Kunst und Hoffnung zu erleben." Das Stück werde Heidi nun jeden Morgen daran erinnern, dass "Mauern nicht gebaut, sondern abgerissen werden müssen".

So stolz wie Heidi auf das Stück Geschichte auf ihrem Grundstück ist, so entsetzt scheinen einige Follower über Toms Geschenk-Auswahl zu sein. "Ich finde es traurig. Weil du reich bist, erlaubst du es dir, ein Stück Geschichte zu entwenden und es in deinen Garten zu stellen. Und was, wenn das jeder tun würde? Mir gefällt dieses Konzept nicht!", schreibt ein User.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, ihre Kinder und Tom Kaulitz am Checkpoint Charlie in Berlin, 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Amfar Gala in Paris, 2019

