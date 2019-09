Was für ein emotionaler Tag für die Hinterbliebenen von Nipsey Hussle (✝33)! Der bekannte Rapper war im März dieses Jahres bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Seine Freundin Lauren London und seine Kinder waren nach dem tragischen Vorfall am Boden zerstört gewesen. Für ihre Kleinen musste das Model sich nun aber aufraffen: Sohnemann Kross feierte seinen dritten Geburtstag – und damit den ersten ohne seinen Papa.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Lauren zwei entzückende Fotos von ihrem Jüngsten. "Heute ist der dritte Geburtstag meines Kämpfer-Babys", schrieb sie zu den Aufnahmen. "Du bist mein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, du bist alles, wofür wir gebetet haben, und noch so viel mehr. Hör nicht auf zu leuchten." Schnell wird deutlich, wie viel Kraft der kleine Kross seiner Mutter in diesen schwierigen Zeiten zu geben scheint. Auch Stars wie Busta Rhymes (47) und Naomi Campbell (49) kommentierten den bewegenden Geburtstags-Post. Letztere schrieb: "Alles Gute, Engel."

Am 31. März 2019 wurde Nipsey während einer Schießerei in Los Angeles im Alter von nur 33 Jahren getötet. Er hinterlässt seine Freundin Lauren, ihren gemeinsamen Sohn Kross, seinen Stiefsohn Kameron und seine Tochter Emani aus einer früheren Beziehung.

Instagram / laurenlondon Lauren London mit ihrem Sohn Kross

Anzeige

Instagram / laurenlondon Kross Asghedom, Sohn von Nipsey Hussle und Lauren London

Anzeige

Instagram / laurenlondon Nipsey Hussle und Lauren London mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de