Was wohl Gattin Kim Kardashian (38) dazu sagt? Dass Kanye West (42) ein eher eigenwilliger Zeitgenosse ist, der gerne einmal Dinge macht, die andere verstören könnten, ist schon lange bekannt. Und dass Prominente sowieso bei jeder noch so kleinen Geste beobachtet, gefilmt und analysiert werden, ist auch nichts Neues. Aber was Kanye in einem Moment tat, in dem er sich anscheinend unbeobachtet fühlte, ist für einige zu viel des Guten!

Wie ein Twitter-User in einem Video festhielt, scheint der Rapper sein eigenes Ohrenschmalz zu essen. Im Video sieht man Kanye auf einer Veranstaltung in einer Menschenmenge stehen. Zuerst fasst sich der Musiker mit der Fingerspitze an die Ohrmuschel und fährt darin herum. Dann steckt er seinen Finger in den Mund – und tut so, als wäre nichts gewesen. "Ich habe es nicht bemerkt, aber ich habe ein Video von Kanye West, wie er sein Ohrenschmalz isst", schreibt der Urheber des Videos.

Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. "Oh mein Gott, das hätte ich nicht sehen müssen", schreibt ein User. Viele reagieren merklich angeekelt. Allerdings gibt es auch Stimmen, die den Rapper verteidigen. "Da versucht jemand, ein paar Sekunden Ruhm zu erhaschen. Er hat sich nur am Ohr gekratzt und danach was aus seinem Mund entfernt. Ganz einfach." Kanye selbst äußerte sich bis dato nicht zum Ohrenschmalz-Eklat.

Getty Images Kanye West bei einem Meeting mit Donald Trump

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Anzeige

Getty Images Kanye West beim Coachella Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de