Ob Meghan (38) sich das Leben als Mitglied der royalen Familie wohl so vorgestellt hat? Die ehemalige Suits-Schauspielerin steht seit dem Beginn ihrer Beziehung zu Prinz Harry (34) im Kreuzfeuer. Die Kritik reicht von ihrer Kleiderwahl bis hin zum Umstand, dass Meghans Mutter Afroamerikanerin ist. Der australische Sender Channel 9 schafft es nun, dem Anti-Meghan-Hype die Krone aufzusetzen. Eine Vorschau auf die Doku ruft auf Social Media jedoch Fans der Herzogin auf den Plan.

Viele Zuschauer fragten sich: Was hat sich einer der größten TV-Sender Australiens bloß dabei gedacht? Die Sendung "60 Minutes Australia" postete eine kurze Vorschau auf das Meghan-Special. Der Tweet begann in Anlehnung an den Brexit mit dem Hashtag "Megxit" und rief eine "royale Krise" aus: "Von bewundert zu unerträglich in weniger als einem Jahr. Was bei Meghan schief lief". "Meghan Markle ist die größte Heuchlerin, die es gibt", darf Kommentatorin und Donald-Trump-Sympathisantin Katie Hopkins (44) sagen. "Alles, was sie tut, ist strahlen."

Der Post löste umgehend einen Shitstorm aus. "Sie sollten sich schämen, diesen Müll auszustrahlen", schrieb Schauspielerin Mia Farrow (74). Moderatorin Jameela Jamil (33) entschied sich für beißenden Sarkasmus. "Danke für die Enthüllung, dass diese Frau ständig strahlt. Sie muss gestoppt werden", wetterte sie und bezeichnete die Macher als "dumme, rassistische Dreckskerle". "Wer es nicht wusste: Hopkins bezeichnet Migranten als 'Kakerlaken’", schrieb eine Britin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

Royalfoto / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

