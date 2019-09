Dicke Luft zwischen 50 Cent (44) und Paris Jackson (21)! Der Rapper ist bekannt dafür, sich mit anderen Promis anzulegen: So beschuldigte er zum Beispiel den Boxer Adrien Broner, seinetwegen Geld verloren zu haben. Vor Kurzem holte er dann gegen Moderatorin Wendy Williams (55) aus und bezeichnete sie als "hässlich". Sein nächstes Opfer: der verstorbene Michael Jackson (✝50). Bei seinem Diss gegen die Pop-Ikone hat er die Rechnung aber ohne Michaels Tochter Paris gemacht!

Am Donnerstag kommentierte der 44-Jährige auf Instagram einen Clip von Chris Brown (30), der kürzlich bei einem Konzert mit einigen aufwendigen Rückwartssaltos auf die Bühne erschienen war. 50 Cent schrieb dazu: "Ich sage nur, ich habe MJ noch nie so etwas machen sehen." Dazu fügte er noch ein Achselzucken-Emoji hinzu. Diese Aussage bekam auch Paris mit, die kurz danach zum Gegenschlag ausholte und verteidigte ihren Vater. "Superbowl 1993. Wahre Legenden müssen keine unglaubliche Menge an Energie aufbringen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen", lautete ihre Antwort darauf. Stille habe mehr Kraft, als er wahrscheinlich verstehen könne, führte sie noch aus.

Aber wenigstens eine Person wird wohl von 50 Cents verbalen Attacken verschont bleiben: seine Freundin Fitness-Bloggerin Jamira Haines. Vor einigen Tagen machten die beiden ihre Liebe offiziell. Auf der Serienpremiere der neuen Staffel von "Power" in New York schlenderten die Turteltauben gemeinsam über den roten Teppich.

Getty Images Michael Jackson während eines Konzerts in New York, April 2002

Getty Images 50 Cent bei der Premiere der neuen Staffel von "Power"

WENN Ltd / ActionPress 50 Cent und Jamira Haines auf einem Event in New York im August 2019

Getty Images Paris Jackson in Hollywood, August 2019

