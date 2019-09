Was für ein Freundschaftsdienst! Kevin Hart (40) ist vor Kurzem in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Bei dem Vorfall in Los Angeles verletzte der Schauspieler seinen Rücken so schwer, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Eigentlich sollte Kevin der erste Gast in Kelly Clarksons (37) neuer, eigener Talkshow sein. Doch wegen des Unfalls musste ganz spontan Dwayne "The Rock" Johnson (47) einspringen, der dafür sogar seine Flitterwochen verkürzte!

"Höchstwahrscheinlich hasst mich seine Frau", verkündet Kelly via Twitter in dem ersten Teaser zu ihrer Show, die am 9. September im amerikanischen Fernsehen startet. Erst letzten Monat hatte Dwayne seine Verlobte Lauren Hashian (34) geheiratet, direkt danach ging es in den Honeymoon in der Hanalei-Bucht auf Hawaii. Um für seinen verletzten Schauspielkollegen Kevin einzuspringen, brach The Rock den Liebesurlaub in der Traumlocation dann ganz spontan ab. Das scheint dem 47-Jährigen auch gar nichts ausgemacht zu haben, zumindest wenn man seinem breiten Grinsen in dem Trailer für "The Kelly Clarkson Show" Glauben schenken mag.

Während der Fast & Furious-Star von den Fans der Talkshow bejubelt wird, macht sich Kollege Kevin auf eine lange Genesung gefasst. Mehrere Wochen muss der Comedian wohl für seinen Heilungsprozess einplanen. Momentan gehe es ihm allerdings gut, versicherte Kelly.

