Gigi Hadid (24) macht gerade eine schwere Zeit durch. Das Model hat vor Kurzem seine geliebte Großmutter verloren. Yolanda Hadids Mutter und Gigis “Oma”, wie sie die Amerikanerin liebevoll nannte, Ans van den Herik, starb im Alter von 78 Jahren an Krebs. Zum Glück hat die Beauty gerade einen Menschen in ihrem Leben, auf den sie sich verlassen kann: Tyler Cameron.

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass sich Gigi und der ”Bachelorette”-Star daten. “Tyler hat Gigi unglaublich unterstützt, als sie weiterhin mit dem Verlust von "Oma" zu kämpfen hatte. Gigi ist verständlicherweise am Boden zerstört und trauert um diesen großen Verlust, aber sie hat Trost gefunden und konnte sich auf Tyler stützen”, erzählte ein Insider gegenüber HollywoodLife über die Beziehung der beiden. “Er war in jeder Hinsicht so süß und für sie da”, plauderte die Quelle ebenfalls aus. Der Schicksalsschlag habe das frischgebackene Pärchen näher zusammengebracht.

Die 24-Jährige sei vor allem froh, dass sie jetzt weiß, dass Tyler auch in schweren Stunden bei ihr ist: “Gigi hat eine ganz andere Seite von Tyler gesehen und weiß, dass sie sich in schwierigen Zeiten auf ihn stützen kann.”

SplashNews.com / Splash News Gigi Hadid und Tyler Cameron, 2019

Splash News Reality-TV-Star Tyler Cameron

Splash News Gigi Hadid und Tyler Cameron

