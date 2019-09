Bei Christina Milian (37) geht es so langsam richtig rund! Erst Ende Juli hatten es die Schauspielerin und ihr Partner, Musiker Matt Pokora (33) offiziell gemacht: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – Christinas Töchterchen Violet Madison Nash bekommt also demnächst ein Geschwisterchen. Und seitdem die freudige Nachricht endlich offiziell ist, setzt die werdende Mutter ihren Babybauch nur allzu gern in Szene!

Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, beweisen, zog es die 37-Jährige vergangenes Wochenende auf einen Bauernmarkt in Los Angeles – und den hätte die Sängerin nicht stylisher besuchen können: In einem engen, weißen Top und einem ebenfalls eng anliegenden Rock kam ihre wachsende Kugel besonders gut zur Geltung. Außerdem war Christina bereits auf bequemes Schuhwerk umgestiegen: Statt High Heels trug die Bald-Mama flache Sandalen! Das schönste Accessoire dürfte allerdings ihr Schwangerschafts-Glow gewesen sein: Die Blitzlicht-Beauty strahlte über das ganze Gesicht!

Aktuell befindet sich Christina in ihrem zweiten Trimester. Welches Geschlecht ihr heranwachsender Spross hat, hat die glückliche, bald zweifache Mutter auch schon bekannt gegeben: Die neunjährige Violet aus ihrer Ehe mit Rapper The Dream wird einen Bruder bekommen!

Instagram / mattpokora Christina Milians Tochter Violet und Matt Pokora

BG005/Bauergriffin.com / MEGA Christina Milian im zweiten Trimester

MEGA Christina Milian, Schauspielerin

