Abschiedsschmerz bei den Alles was zählt-Stars! Vergangene Woche war Franziska Benz (30) zum letzten Mal in der Vorabendserie zu sehen: Ihre Rolle Michelle Bauer wurde bei der Premiere einer Eisshow Opfer eines Anschlags – im Krankenhaus erlag sie schließlich ihren Verletzungen. Nach drei Jahren bei dem Daily-Format werden nicht nur viele Zuschauer die Schauspielerin vermissen, sondern auch ihre Serien-Kollegen wie Cheyenne Pahde (24) und Tijan Njie (27). Im Netz richten sie nun liebevolle Worte an ihre Freundin!

Zu einer Bilderreihe, in der sie und Franziska unter anderem mit einem Hund herumalbern, schreibt die Zwillingsschwester von Valentina Pahde (24) auf Instagram: "Es fiel mir nicht leicht, das auf den Bildschirm zu bringen, aber ganz ehrlich: Viel gespielt haben wir alle nicht. Das kam von tiefstem Herzen. Es war mir eine Ehre, fast vier Jahre mit dir 'Michelle & Marie' spielen zu dürfen. Du wirst mir fehlen." Auch "Alles was zählt"-Star Tijan Njie lässt es sich nicht nehmen, seine Serien-Liebe würdig zu verabschieden: "Dank dir und deiner supermenschlichen Art, hatte ich seit Tag eins einen mega-leichten Einstieg am Set und dafür bin ich dir auf ewig dankbar." Er verliere mit Franziskas Ausstieg nicht nur eine tolle Drehpartnerin, sondern auch eine warmherzige und immer positiv eingestellte Freundin. "Ich werde dich sehr vermissen."

Und wie fühlt sich die 30-Jährige nach ihrem Abgang: "Es war eine geile Zeit! Und was für ein Finale! Ich weiß gerade nicht, wie ich alles in Worte packen soll, deswegen einfach nur von ganzem Herzen danke", lässt sie ihre Community auf der Foto- und Videoplattform wissen.

MG RTL D / Leonie Handrick Franziska Benz, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Franziska Benz und Cheyenne Pahde, Schauspielerinnen

Anzeige

Instagram / la.francine Franziska Benz, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de