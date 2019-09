Im Februar hatten die Wollnys die Baby-Bombe platzen lassen: Sylvana (27) und ihr Freund Florian Köster (31) werden zum zweiten Mal Eltern! Mittlerweile ist der Spross bereits auf der Welt und die Großfamilie überglücklich über ihr neues Mitglied. Bevor Töchterchen Celina die frohe Botschaft mit einem "Große-Schwester-Shirt" verkünden durfte, hatte das Paar die Schwangerschaft allerdings lange geheim gehalten. Weil Schwester Sarafina (24) selbst sehnsüchtig auf den ersten Nachwuchs wartet, hatte die Zweifach-Mama Angst vor deren Reaktion.

"Ich muss das sagen heute. Ich werd' wahnsinnig", redet sich Sylvana in der aktuellen Folge von Die Wollnys vor Freund Florian Köster die Sorgen von der Seele. Doch die Befürchtung, dass ihre Schwester eifersüchtig auf das erneute Baby-Glück sein könnte, war offenbar völlig unbegründet. Sarafina und Freund Peter Heck gehören zu den ersten Gratulanten. "Ich hab's nicht geahnt. Auch wenn wir Tür an Tür wohnen, hab' ich nichts mitbekommen. Aber ich freu mich auf jeden Fall für die beiden, für die drei", erklärt die 24-Jährige überrascht in der Sendung.

Dass sich das Pärchen tatsächlich mit den frischgebackenen Zweifach-Eltern freut, bewies es gerade erst mit einem süßen Post im Netz. Auf Instagram teilte Sarafina ein Pic mit Peter und ihrer Nichte Anastasia Sophie und schrieb dazu: "Ihr habt oft gefragt, ob Celina Sophie ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen hat. It's a girl"

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny mit ihrer Nichte Anastasia Sophie

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny

