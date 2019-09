Vom Twilight-Vampir zur Fledermaus: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Robert Pattinson (33) die Rolle des Superhelden Batman übernehmen soll. Die Reaktionen hierauf waren durchwachsen: Während Roberts Fans ganz hin und weg waren, zeigten sich einige eingefleischte Comic-Fans so gar nicht begeistert von der Wahl des neuen Superhelden. Doch nun bekommt der 33-Jährige prominente Schützenhilfe – und das sogar von einem ehemaligen Batman-Darsteller.

Niemand Geringeres als Christian Bale (45), der dreimal den Fledermaus-Helden verkörperte, spricht sich klar für Rob aus. In einem Interview mit Variety wurde er darauf angesprochen, was er vom neuen Batman halte. "Gute Wahl", urteilte Christian, "Er ist interessant!" Auch einen Ratschlag der ganz besonderen Art hat der Schauspieler, der unter anderem im Kult-Batman-Film "The Dark Knight Rises" zu sehen war, für Rob: "Stelle sicher, dass du alleine pinkeln kannst." Das Batman-Kostüm sei bekannt dafür, denkbar ungünstig zu sein, wenn einen mal ein natürliches Bedürfnis überkomme. Am meisten habe übrigens Ben Affleck (47) darunter gelitten: Er soll nämlich vergessen haben, sich einen Reißverschluss ins Kostüm einbauen zu lassen, sodass er schlussendlich nur mit fremder Hilfe aufs Klo gehen konnte.

Wer bereits neugierig ist, was Robert für eine Figur als Hüter von Gotham City machen wird, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Robs Batman-Debüt kommt voraussichtlich erst 2021 in die Kinos. Freut ihr euch darauf? Stimmt ab!

Getty Images Robert Pattinson bei den internationalen Filmfestspielen von Toronto 2019

ActionPress/Interfoto USA/SIPA Christian Bale in "The Dark Knight Rises" (2012)

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

