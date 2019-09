Offener Beziehungstalk von Kaitlynn Carter! Erst Anfang August hatte diese Nachricht für Schlagzeilen gesorgt: Die Reality-Beauty und Brody Jenner (36) gehen getrennte Wege. Ihr Jawort, dass sie sich in Indonesien gegeben hatten, soll in ihrem Heimatland Amerika allerdings nie rechtsgültig gewesen sein. In ihrer gemeinsamen Show “The Hills: New Beginnings” stand nun wieder ihre Ehe im Mittelpunkt: Kaitlynn verriet, dass sie und Brody mit anderen Frauen geschlafen haben!

Wie Hollywood Life berichtet, soll das pikante Thema im Staffelfinale auf den Tisch gekommen sein. Im Gespräch mit Ashley Wahler gestand die 31-Jährige, dass Brody und sie des Öfteren Dreier mit anderen Frauen gehabt hätten. Allerdings sei ihr Partner den Damen nur nähergekommen, wenn sie dabei gewesen sei: “Alles mit mir und Brody war unter meiner Kontrolle.” Kurz darauf erklärte Kaitlynn im Einzelinterview dann, dass es “keinen Teil” ihrer Beziehung gebe, für den sie sich schämen oder den sie ändern würde: “Ich denke nur, dass die Welt nicht unbedingt bereit ist, davon zu hören.” Nicht jeder sei so aufgeschlossen. Das Wichtigste sei aber, dass es für Brody und sie funktioniere.

Während Kaitlynn und Brody während der Dreharbeiten noch zusammen gewesen sein sollen, turtelt die Blondine inzwischen mit einer bekannten Promi-Lady, die sich ebenfalls vor Kurzem getrennt hat: Kaitlynn und Miley Cyrus (26) sollen inzwischen sogar zusammenwohnen.

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter im Juni 2019 in Los Angeles

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im August 2019

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Kaitlynn Carter

