Schon seit Tagen fiebern die Fans mit Krass Schule – Die jungen Lehrer-Star Nina Noel auf die Geburt ihres ersten Kindes hin! Die Schauspielerin ist bereits in der 41. Schwangerschaftswoche und ihr kleiner Sonnenschein wird sehnsüchtig erwartet. Lange sollte der nämlich nicht mehr im Bauch seiner Mama bleiben – er wiegt bereits über 3.500 Gramm und wird für Ninas Statur langsam zu schwer und groß. Noch hat ihr Baby sich aber nicht auf den Weg gemacht: Denn die Beauty präsentiert im Netz weiterhin stolz ihren XXL-Bauch.

"Ich liebe meinen schwangeren Körper und ich bin wahnsinnig stolz darauf, was er in den letzten 41 Wochen so alles für mich und Babyboo leistet!", schreibt die werdende Mutter auf Instagram zu einem Pic, das sie völlig hüllenlos zeigt. Auch wenn sie mittlerweile ganze 13 Kilo zugenommen habe und ihre Haut sich von Tag zu Tag mehr dehne, ist die 30-Jährige mit ihrem Body ziemlich glücklich – und lässt ihre Community deshalb gerne an ihrer Schwangerschaft teilhaben.

Wie die Riesen-Kugel auf dem Bild deutlich erkennen lässt, befindet sich Nina im großen Schwangerschafts-Endspurt. Erst am Mittwoch hatte sie deshalb bereits verkündet: "Wir warten bis Montag ab, wenn dann nichts passiert ist, muss ich in die Klinik und dann wird eingeleitet und wenn er bis Mittwoch nicht da ist, dann wird er per Kaiserschnitt geholt."

