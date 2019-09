Da hat aber jemand ein Wörtchen mitzureden! Erst kürzlich postete der Sänger Justin Bieber (25) zwei Vergleichsfotos von sich und den Sprouse-Twins Cole (27) und Dylan (27) im Netz. Der Kanadier ist fest davon überzeugt, den Schauspielern ähnlich zu sehen, doch Dylans Freundin widerspricht ihm da amüsiert: Barbara Palvin (25) sieht ihren Schatz und seinen Zwilling als etwas Einzigartiges an.

Auf seinem Instagram-Account hatte der "Love Yourself"-Interpret mehrere Schwarz-Weiß-Bilder aus seiner Kindheit neben alte Fotos der Sprouse-Twins gestellt und dazu geschrieben, er hätte für die beiden im Film "Big Daddy" von 1999 als Double einspringen können. Auf diese Idee wurde Victoria's-Secret-Engel Barbara wenige Tage danach angesprochen – und zeigte sich erheitert: "Da stimme ich nicht zu. Keiner kann sich mit den Sprouse-Zwillingen vergleichen!", witzelte sie gegenüber ET bei der Harper's Bazaar Icon Party in New York City.

Ob das Model Justin einfach nur deutlich widersprechen wollte? Der aktuellen Freundin von Dylan wurde mal eine Affäre mit dem Sänger angehängt. Nachdem im Jahre 2012 Fotos der beiden Stars aufgetaucht waren, diskutierten ihre Fans über ein Techtelmechtel der beiden – obwohl Barbara zu der Zeit noch mit Kristof Somfai liiert gewesen war und Justin noch Selena Gomez (27) gedatet hat. An den Gerüchten war laut Aussage des Models jedoch nie etwas Wahres dran.

