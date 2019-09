Was steckt hinter dieser Verwandlung? Im Laufe seiner erfolgreichen Musikkarriere machte The Weeknd (29) immer wieder mal mit seiner Haarpracht von sich reden. Von seiner ikonischen Turmfrisur hat sich der Sänger schon vor einer Weile verabschiedet, doch nun überraschte der "Starboy"-Interpret wieder mit einem besonderen Look. Und das kurz nach den Trennungs-News um ihn und Bella Hadid (22) – ob dieser Style-Wechsel wohl etwas mit dem möglichen Liebes-Aus zu tun hat?

In den vergangenen Wochen ist es relativ ruhig um den 29-Jährigen geworden, dessen Beziehung zu dem Model angeblich in einer handfesten Krise steckt. Doch am Montag wurde der Sänger nun auf dem Filmfestival in Toronto gesichtet – und das recht fröhlich! Dort promotete er den Film "Uncut Gems", in dem er neben Adam Sandler (53) zu sehen sein wird. Für Aufmerksamkeit sorgte der Musiker dabei auf jeden Fall: Der Kanadier tauchte mit voluminöseren Locken auf und verblüffte obendrein mit einem Mix aus Schnurrbart und Dreitagebart.

Der Sänger selbst veröffentlichte auf seinem Twitter-Account Fotos von dem Abend. Die Meinungen seiner Fans zu seinem neuen Aussehen fallen dabei ziemlich überrascht aus. "Mein Gehirn möchte einfach nicht akzeptieren, dass das The Weeknd sein soll", offenbarte ein User. Wie gefällt euch sein neuer Style? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid umarmen sich

Getty Images The Weeknd auf der "Uncut Gems"-Premiere 2019

Michael Buckner/Getty Images The Weeknd bei einer Filmpremiere im Juni 2015

Instagram / theweeknd The Weeknd im Februar 2019



