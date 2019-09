Auf diese Infos dürften eingefleischte Star Wars-Fans ungeduldig gewartet haben! Ende des Jahres soll die neue Serie "The Mandalorian" an den Start gehen. Bekannt ist bislang, dass sich die Story in demselben Universum wie die Kultstreifen abspielen soll und die Handlung zeitlich zwischen den Filmen "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht" angesiedelt ist. Jetzt dürfen sich "Star Wars"-Anhänger allerdings über neue Hinweise zu der heiß ersehnten Serie freuen!

Produzent Jon Favreau verriet nun gegenüber Entertainment Weekly, dass in der Serie viele neue Charaktere zu sehen seien. "Wir haben uns die Actionfiguren herausgesucht, auf die die Fans immer neugierig waren und die nicht ganz im Mittelpunkt standen, aber viel Potenzial haben", sagte er. So habe er selbst schon immer wissen wollen, was die wenig beachteten Charaktere in der "Cantina" eigentlich machen – jener überfüllten Kneipe, in der sich die Helden Luke Skywalker und Han Solo im ersten "Star Wars"-Film kennenlernen. "Wir haben wirklich tief in der Spielzeugkiste gegraben", plauderte der Produzent aus. Auch zum Setting gab er Hinweise. Dieses soll dem antiken Zeitalter ähneln, in dem das Römische Reich unterging.

Hauptfigur der Serie ist der sogenannte “Mandalorian”. Dieser erinnert stark an den Kopfgeldjäger Boba Fett aus den “Star Wars”-Filmen und wird von Game of Thrones-Star Pedro Pascal (44) gespielt. Die Figur trägt einen Helm und bleibt somit maskiert. Trotzdem könne der Zuschauer mit dem Charakter mitfühlen, versicherte der Serienproduzent. "Es ist toll, wie viele 'Star Wars'-Charaktere den Zuschauer emotional fesseln können, die nicht einmal menschenähnlich sind. R2-D2 ist mein Lieblingscharakter und er hat nicht einmal ein echtes Auge", meinte Jon.

Getty Images Der Cast von "The Mandalorian" bei der Disney+ Showcase Presentation, 2019

Getty Images Pedro Pascal bei der Disney+ Showcase Presentation in Anaheim, 2019

Getty Images Gina Carano bei der Disney+ Showcase Presentation, 2019

