Also doch keine Affäre? Verona Pooth (51) plauderte im August ordentlich aus dem Nähkästchen und verriet: Sie hatte ein "Techtelmechtel" mit dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump (73)! In den 90er Jahren traf die Moderatorin während eines Schönheitswettbewerbs auf den Unternehmer, der sie später sogar zur Miss American Dream kürte. Nach diesem überraschenden Geständnis offenbart das TV-Gesicht nun, was genau zwischen ihr und dem Staatsoberhaupt abgelaufen ist!

Im Bild-Interview relativiert die zweifache Mutter jetzt ihr Verhältnis zu Trump: "Circa zehn Tage waren wir 1993 im Trump Castle zu Gast", erläutert die Unternehmerin. In dem Hotel in Atlantic City hätte sie ihn im Rahmen des Schönheitswettbewerbs regelmäßig zu Gesprächen, Abendessen und Casino-Abenden getroffen – allerdings nicht allein. Zu zweit hätten sie nur ein einziges Aufeinandertreffen gehabt: "Einmal begegnete ich ihm allein im Fahrstuhl."

Ernsthaft interessiert war die Werbe-Ikone an dem Immobilienmogul allerdings nicht, wie sie bereits vor zwei Jahren klarstellte: "Ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich was von Trump wollte", gab sie damals zu. 1996 hatte die Promi-Dame dann Dieter Bohlen (65) in Las Vegas das Jawort gegeben.

United Archives GmbH Verona Pooth in den 90er Jahren

Getty Images Donald und Melania Trump 2019

Getty Images TV-Gesicht Verona Pooth

