Sie hat Ja gesagt: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (23) und ihr Liebster Felipe Simon haben sich gestern verlobt. An ihrem 23. Geburtstag ging der Fotograf vor ihr auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Der TV-Star wusste von nichts, der ganze Familien- und Freundeskreis war mit dabei. Jetzt zeigte der Brasilianer auch zum ersten Mal den Ring, den er seiner Klaudia an den Finger steckte.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der angehende Bräutigam einen Schnappschuss von dem Schmuckstück, das Klaudia mittlerweile am Ringfinger trägt. Es handelt sich um einen klassisch goldenen Verlobungsring mit einem großen Stein und Fassung. Ob sie das edle Stück wohl bald mal auf dem roten Teppich präsentiert? Immerhin sind Klaudia und Felipe für ihre unzähligen Turtel-Auftritte auf den bekanntesten Red-Carpets des Landes bekannt.

Das Model hoffte schon seit einigen Wochen auf einen Antrag des Liebsten – trotzdem ist ihm eine große Überraschung geglückt. Wie findet ihr Klaudias Ring? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / hallofelipe Klaudia mit K's Verlobungsring

Anzeige

Instagram / hallofelipe Felipe Simon und Klaudia Giez bei ihrer Verlobung 2019

Anzeige

WENN Klaudia Giez und Felipe Simon

Anzeige

Wie gefällt euch der Verlobungsring von Klaudia Giez? Der ist richtig schön! Gefällt mir nicht so gut! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de