So sieht also Patrick Fabians (32) Töchterchen aus! Der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Freundin Lea sind vor über einem Monat Eltern geworden. Den Namen ihres kleinen Mädchens haben die beiden bisher noch für sich behalten. Auch ihr Gesicht haben die Neu-Eltern bislang aus Social Media rausgehalten. Ihre Follower haben die Kleine immer nur von hinten oder mit einem Emoji auf dem Gesicht zu sehen bekommen. Damit ist von nun an aber Schluss: Patrick hat jetzt auch das Gesicht seiner Tochter gezeigt!

Auf Instagram teilte der stolze Papa einen niedlichen Schnappschuss seines kleinen Schatzes. In weiße Deckchen eingewickelt schlummert er friedlich. Das Besondere an dem Bild: Zum ersten Mal ist das Gesicht nicht verdeckt – und das soll in Zukunft auch so bleiben. "Nach einigen Gesprächen und Lesestunden zum Thema, ob wir das Gesicht der Kleinen in unseren Social-Media-Kanälen zeigen wollen, haben wir uns dafür entschieden, dass die Maus es uns bestimmt nicht übel nehmen wird. Wir finden sie einfach viel zu süß, um sie euch weiterhin nur von hinten, von der Seite oder mit einem Sticker über den Kopf zu zeigen", erklärte das SixxPaxx-Mitglied. In Zukunft soll es also süße Videos und Fotos mit der Mini-Fabian geben – und laut ihrem Papa hat die viele tolle Grimassen drauf!

Für seine ersten Baby-Bilder war Patrick noch ziemlich in Kritik geraten. Die hatte er nämlich mit offensichtlicher Werbung verbunden – für viele Fans war das ein absolutes No-Go. Sein aktueller Post ist allerdings komplett werbefrei.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea im Mai 2019

Instagram / patrickfabianofficial Fabian Patricks Baby, September 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter

