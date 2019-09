Disziplin zahlt sich aus! Auf Social Media lässt Riccardo Simonetti seine Follower an vielen seiner Lebenslagen teilhaben. Durch seine positive Art und seinen eisernen Willen ist der preisgekrönte Star-Blogger für viele seiner Anhänger zum Idol geworden. Auch in Sachen Sport hat er sich einiges vorgenommen: Er stellte vor einiger Zeit seine Ernährung um und fing an, Sport zu treiben. Nun feiert Riccardo sein einjähriges Sport-Jubiläum – und zeigt stolz das aktuelle Resultat seiner Mühen!

Auf Instagram präsentiert der Influencer ein Vorher-Nachher-Bild, das deutlich erkennen lässt: Er ist mithilfe seines Trainers Erik Jäger muskulöser geworden! Der Entertainer gibt zu, dass er vorher Angst gehabt habe, ins Fitnessstudio zu gehen, auch wenn er glücklich mit seinem Körper gewesen sei. "Aber ich wollte etwas, um mit dem ganzen Druck in meinem Leben fertig zu werden", erklärt der Entertainer und führt fort: "Lustige Outfits, Playlisten von Britney Spears (37) und After-Trainings-Selfies haben mich motiviert. Und obwohl ich nicht da bin, wo ich körperlich sein will, bin ich glücklich, weil ich das alles aus Selbstliebe mache."

Stolz berichtet der Bestseller-Autor weiter: "In diesem Jahr habe ich gelernt, dass man alles erreichen kann, was man will, wenn man 100 Prozent gibt und sich auf seine Ziele konzentriert." Die Community honoriert seinen Beitrag mit vielen Herzchen und Feedback. Auch ein paar Promis hinterlassen ihm liebe Worte. "Das ist es, wohin dich Leidenschaft und Hingabe führen!", schreibt etwa Influencer-Kollege Sami Slimani (29).

