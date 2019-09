Ihr könnte es offenbar nicht besser gehen! Erst Anfang August war bekannt geworden, dass Kaitlynn Carter und Brody Jenner (36) getrennte Wege gehen. Lange trauerte die The Hills-Beauty ihrem Ex aber nicht hinterher: Sie wurde nur wenig später turtelnd und verliebt mit der ebenfalls frischgetrennten Miley Cyrus (26) im Italien-Urlaub erwischt. Inzwischen sollen das TV-Gesicht und die Sängerin sogar in einem gemeinsamen Liebesnest leben. Und genau das scheint für Glück pur bei Kaitlynn zu sorgen!

Im Hollywood Life-Interview plauderte ihre "The Hills"-Kollegin Audrina Patridge (34) über die Trennung von Brody. Die beiden seien noch immer Freunde, zwischen denen kein böses Blut fließe. "Sie lieben sich, sie kümmern sich umeinander, sie haben sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt", erklärte die Reality-Darstellerin. Kaitlynn sei einfach nur "glücklich" – ob das auch mit ihrer womöglich neuen Freundin Miley und ihren gemeinsamen vier Wänden zu tun hat? Audrina gab zu, nicht zu wissen, was wirklich zwischen den beiden laufe. Sie würde sich aber für die beiden freuen, wenn sie tatsächlich zusammen sein sollten.

Während sich Miley und Kaitlynn bisher nicht zu ihrer angeblichen Romanze äußerten und auch den Umzug unkommentiert ließen, will ein Insider des Onlineportals genau wissen, wo die beiden nun wohnen. "Miley und Kaitlynn verbringen so viel Zeit miteinander, dass sie in der letzten Woche in die Hidden Hills gezogen sind", erklärte die Quelle.

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Getty Images Audrina Patridge, Reality-TV-Star

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus im September 2019 in New York

