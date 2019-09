Großer Liebes-Schock für alle Fans von Schlagerstar Andreas Gabalier (34): Der beliebte Musiker und seine Langzeitfreundin Silvia Schneider (37) haben sich nach sechs Jahren Beziehung überraschend getrennt. Das verkündete die Moderatorin heute n einem emotionalen Statement via Social Media. Doch ging die Trennung etwa ganz von der Blondine aus? Einen Tag vor dem Liebes-Aus-Outing verriet Andreas noch, dass er um die Beziehung kämpfen wolle.

Gegenüber Bild plauderte der "Hulapalu"-Interpret am Samstag aus, dass er und seine Liebste eine Beziehungskrise hätten. "Ich habe Silvia in den letzten Jahren zu wenig Zeit geschenkt. Durch die vielen unterschiedlichen Wochenenden und Freizeiten ist in unserer Beziehung einfach zu viel auf der Strecke geblieben. Und das nehme ich ausschließlich auf meine Kappe", so Andreas. Demnach schien sich der Sänger selbst die Schuld für diese Situation zu geben. Er erklärte außerdem, dass er für eine gemeinsame Zukunft kämpfen wolle: "Es ist die größte Herausforderung meines Lebens, diese Beziehung jetzt vernünftig weiter zu führen und zu retten."

Einen Tag nach diesem Interview machte Silvia nun die Trennung publik. Ob Andreas nach wie vor um ihre Gunst kämpfen will, ist nicht bekannt. Glaubt ihr, dass die beiden wieder zusammenfinden werden? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

