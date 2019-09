Für Sarafina Wollny (24) und ihren Peter (26) geht's bald auf große Liebes-Reise! Mitte Juli gaben sich die Reality-Bekanntheit und ihr langjähriger Partner ganz romantisch und märchenhaft das Jawort. Nachdem die frischgebackene Ehefrau kürzlich schon verraten hatte, dass sie und ihr Mann nicht auf die Flitterwochen verzichten werden, gibt's nun ein Update: Sarafina verrät das Ziel ihrer Reise – und mit dem verbindet die Familie besonders emotionale Erinnerungen!

Auf ihrem Instagram-Account stellte sich die TV-Darstellerin den Fragen ihrer Fans und ging dabei auch auf die Honeymoon-Info ein. Noch Mitte Juli war nichts gebucht, wie sie damals verraten hatte, aber das hat sich offenbar geändert: "Nächsten Monat geht's für uns in die Türkei", schrieb die 24-Jährige. In dem Land am Mittelmeer hatte Sarafina mit ihrer Familie schon mehrfach Urlaub gemacht und dabei auch schicksalhafte Situationen erlebt.

Vor zehn Jahren hatte sie mit ihren Geschwistern und Mama Silvia Wollny (54) eine Auszeit in der Türkei verbracht, die mit einem Schock geendet war. Das Familienoberhaupt hatte einen Zusammenbruch erlitten und schien zwischenzeitlich in Lebensgefahr – erst vor Kurzem erinnerte Sarafina mit einem Posting an den schlimmen Vorfall.

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

Instagram / sarafina_wollny Silvia und Sarafina Wollny

