Die Bösesten der Bösen kommen zurück! Nachdem Ende 2018 bekannt gegeben worden war, dass James Gunn (49) die Regie für den zweiten Teil von Suicide Squad übernimmt, warteten die Fans sehnlichst auf die komplette Besetzung der Fortsetzung. Bereits Anfang des Jahres wurde verkündet, dass Will Smith (50) aus terminlichen Gründen diesmal nicht in die Rolle von Deadshot schlüpfen wird. Kurz vor Drehbeginn ist die komplette Liste des Casts enthüllt worden!

Der Regisseur veröffentlichte am Freitag die Namen von 24 Darstellern auf seinem Twitter-Account. Margot Robbie (29) wird als Harley Quinn auf die Leinwand zurückkehren. Joel Kinnaman (39) schmeißt sich wieder in das Kostüm von Rick Flag. Jai Courtney (33) wird erneut Captain Boomerang verkörpern und Viola Davis (54) spielt Amanda Waller. Neu an Bord sind Sean Gunn (45), Idris Elba (47), John Cena (42), Peter Capaldi, David Dastmalchian, Joaquín Cosío, Taika Waititi, Mayling Ng, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson (25), Alice Braga (36), Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Julio Ruiz und Jennifer Holland. Den Beitrag kommentierte James mit den Worten: "Gewöhnt euch nicht zu sehr an sie!"

Wer von den Neuzugängen in welche Rolle schlüpfen wird, ist noch nicht bei allen bekannt. Einige Figuren werden auch sterben. Ursprünglich sollte Idris Will Smith als Deadshot ersetzen, erhielt dann aber eine andere Figur zugewiesen.

ActionPress Joel Kinnaman als Rick Flag in "Suicide Squad"

Getty Images Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie auf der Europapremiere von "Suicide Squad"

Stefanie Loos / AFP / Getty Images; Adriana M. Barraza / WENN.com Collage: Idris Elba und Will Smith

