Übler Shitstorm für Nick Jonas (27)! Heftige Reaktionen auf alles, was er tut, ist der Sänger mittlerweile gewöhnt. Vor allem seine Ehe mit der über zehn Jahre älteren Schauspielerin Priyanka Chopra (37) führt immer wieder zu kritischen und hämischen Kommentaren. Jetzt steht der 26-Jährige erneut unter Beschuss. Auslöser des aktuellen Shitstorms gegen den Jüngsten der Jonas-Brothers ist ein heikles Detail auf einem Magazin-Cover.

Nick ist auf der aktuellen Ausgabe des Magazins Cigar Aficionado zu sehen – im stilvollen Outfit aus Sakko und Rollkragenpullover und mit coolem Blick. Als besonderes Accessoire hält er, passend zum Titel des Magazins, eine Zigarre in der Hand. Das sorgt auf Twitter für eine Menge Aufregung: "Ekelhaft und verantwortungslos" sei es, Rauchen als etwas Positives darzustellen, wenn man ein Vorbild sei, wird da geschimpft. Andere User verwandeln ihre Kritik lieber in Kreativität und bearbeiten das Bild kurzerhand per Photoshop: Statt einer Zigarre hält Nick zum Beispiel ein kleines Vögelchen.

Der Sänger und Schauspieler wurde nicht zum ersten Mal mit Zigarre gesichtet. Und das, obwohl er seit seinem 13. Lebensjahr an Diabetes leidet und sich die Krankheit nicht besonders gut mit dem Rauchen verträgt. Die Kritik scheint er bisher gelassen zu nehmen. Auf seiner Instagram-Seite postete Nick jedenfalls direkt nach einem Foto vom Cover auch gleich noch ein paar Schnappschüsse vom Shooting selbst – mit qualmender Zigarre im Mund.

Getty Images Nick Jonas, Musiker

Anzeige

Getty Images Nick und Joe Jonas bei den US Open

Anzeige

Getty Images Nick Jonas beim John Varvatos Villa One Tequila Launch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de