Haben Fans der Disney-Channel-Serie "Wizards of Waverly Place" bald Grund zu jubeln? Von 2007 bis 2012 lief die Serie, die die beiden Stars Selena Gomez (27) und David Henrie (30) bekannt machte. Seitdem die US-Sitcom abgesetzt wurde, hoffen viele Fans auf eine Reunion. Bis dato ist in dieser Richtung zwar noch nichts passiert – wie David aber verriet, wäre dies durchaus im Bereich des Möglichen!

Selena und er denken nämlich oft über ein Reboot nach, wie David im Interview mit ET erklärte. "Wir sitzen die ganze Zeit zusammen und reden darüber", so der Schauspieler. "Es ist nichts Offizielles, aber Selena und ich sitzen da und sprechen darüber, wie das Reboot aussehen würde. Wir haben eine komplette Szene im Kopf. Wir haben das ganze Ding schon durchgeplant", machte er klar.

Was Disney von der Idee hält, ist nicht bekannt. David und Selena verstehen sich aber allem Anschein nach immer noch prächtig. "Ich treffe sie schon nächste Woche wieder, ich sehe sie oft", so David. Selena sprang sogar schon als Babysitter ein und passte auf Davids kleine Tochter auf. "Selena hat ihr all ihre speziellen Klamotten geschenkt, die sie selbst gemacht hat, ihre eigene Modelinie oder so. Das ist schon etwas Tolles", schwärmt der 30-Jährige.

Instagram / selenagomez David DeLuise, Jennifer Stone, Selena Gomez und David Henrie

Instagram / selenagomez David Henrie und Selena Gomez am 4. Juli

Instagram / davidhenrie David Henrie, Selena Gomez und Maria Cahill

